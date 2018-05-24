Команда добра
Деньги на добрые дела распределяли пермские нефтяники. Гранты получили победители 17-го конкурса социальных и культурных проектов. Всего 182 проекта. Подробности - в сюжете Максима Пеккера.
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Деньги на добрые дела распределяли пермские нефтяники. Гранты получили победители 17-го конкурса социальных и культурных проектов. Всего 182 проекта. Подробности - в сюжете Максима Пеккера.
|24.05.2018 в 15:48
|24.05.2018 в 15:45
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Пермь. Новости культуры
Отчёт губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год
В школах Перми проходят последние звонки
Кусочек Японии в Перми: Каратисты отметили праздник цветения сакуры
Взрыв газа в Перми: четверо пострадавших
В Прикамье будут развивать инклюзивное образование
Кунгурский терминатор знакомится с миром
«Регионы России»: вся страна - на одной площадке
Депутаты ЛДПР обсудили вопросы здравоохранения
Новые часы будут считать минуты до 300-летнего юбилея Перми
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