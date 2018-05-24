Пермь. Новости культуры

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Темы выпуска:

- В Перми завершился 5 фестиваль моноспектаклей - Монофест 2018. За 3 дня пермяки посмотрели 12  спектаклей с участием одного актера. Артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, Нижнего Новгорода и Челябинска представили на суд жюри самые разные постановки, но все они так или иначе затрагивают тему отношения  человека к самому себе, к другим и к миру в целом. 

- В Пермской краевой филармонии прошли прослушивания юных музыкантов во Всероссийский оркестр Юрия Башмета. 

- Уникальный проект состоялся в Гимназии №2. Здесь школьники выступили совместно с актёрами Пермского ТЮЗА. Причём каждый из участников этого концерта пробовал себя в новом и непривычном жанре.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 24.05.2018 в 15:23 в рубрике - Вести Пермь

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← Отчёт губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год

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