← Отчёт губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год
Пермь. Новости культуры
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- В Перми завершился 5 фестиваль моноспектаклей - Монофест 2018. За 3 дня пермяки посмотрели 12 спектаклей с участием одного актера. Артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, Нижнего Новгорода и Челябинска представили на суд жюри самые разные постановки, но все они так или иначе затрагивают тему отношения человека к самому себе, к другим и к миру в целом.
- В Пермской краевой филармонии прошли прослушивания юных музыкантов во Всероссийский оркестр Юрия Башмета.
- Уникальный проект состоялся в Гимназии №2. Здесь школьники выступили совместно с актёрами Пермского ТЮЗА. Причём каждый из участников этого концерта пробовал себя в новом и непривычном жанре.
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Отчёт губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год
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