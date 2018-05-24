Пермь. Новости культуры

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- В Перми завершился 5 фестиваль моноспектаклей - Монофест 2018. За 3 дня пермяки посмотрели 12 спектаклей с участием одного актера. Артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, Нижнего Новгорода и Челябинска представили на суд жюри самые разные постановки, но все они так или иначе затрагивают тему отношения человека к самому себе, к другим и к миру в целом.

- В Пермской краевой филармонии прошли прослушивания юных музыкантов во Всероссийский оркестр Юрия Башмета.

- Уникальный проект состоялся в Гимназии №2. Здесь школьники выступили совместно с актёрами Пермского ТЮЗА. Причём каждый из участников этого концерта пробовал себя в новом и непривычном жанре.