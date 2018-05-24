В школах Перми проходят последние звонки

24 мая в Перми пройдут последние звонки. Праздник проведет каждый район города. В Закамске концерт начнется в 17.00 в парке "Счастье есть". Для выпускников Орджоникидзевского района гуляния пройдут в парке имени Чехова. В Индустриальном – школьники соберутся в Саду Миндовского, а для выпускников Мотовилихи до 20.00 будет открыт Сад имени Свердлова. По традиции ребята поздравят друг друга и станцуют прощальный школьный вальс. Также сообщается, что в связи с последними звонками 24 мая в городе запрещена продажа алкогольных напитков.