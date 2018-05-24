Кусочек Японии в Перми: Каратисты отметили праздник цветения сакуры

Пермские каратисты отметили праздник Ханами тренировкой под открытым небом. Все прошло на территории ГТРК «Пермь», где в это время цветет сакура. Деревья 22 года назад посадили наши коллеги из Японии.

Прямо на территории телецентра на открытом воздухе проходит тренировка федерации карате Пермского края. Ребят заинтересовала цветущая сакура, которая становится все популярнее, как в интернете, так и в Перми. Остаются последние дни, когда мы можем наслаждаться этими красивыми розовыми цветами.

Юлия Качаева, тренер Федерации Сётокан Карате до Интернешнл в Пермском крае: "Ежегодно нас приглашают японские мастера участвовать в своих мастер-классах. Как правило, эти семинары выпадают на цветение сакуры. Праздник Ханами. И не всегда получается нашим спортсменам выехать в Японию, чтобы поучаствовать в этих семинарах. Соответственно, мы хотим нашим сэнсэям послать приветственную открытку, что и у нас в Перми есть кусочек Японии".

Таким образом, пермская сакура, которая растет на территории телецентра, будет знаменита не только на наш город, но и уже на весь мир.

Деревья возле телерадиокомпании «Пермь» посадили наши коллеги из Японии в 1996 году. Два из трех саженцев прижились, выдержав уральский климат, и вот уже 22-ю весну радуют своим цветением. Японцы придают дереву особый смысл, считая его символом страны восходящего солнца и сравнивая цветки и их опадание с быстротечностью и красотой жизни.