Взрыв газа в Перми: четверо пострадавших

В краевом министерстве здравоохранения сообщили последнюю информацию о пострадавших при взрыве газа, который произошел накануне поздно вечером на ул. Свиязева в Перми. Сейчас один человек находится в городской больнице №21, его состояние тяжелое, стабильное, ожоги тела - 20%. Еще двое - с отравлением и ушибом - лечатся в МСЧ №9, пострадавший с переломом - в МСЧ №11.

Мощный хлопок услышал почти весь Индустриальный район. На место ЧП прибыли 70 спасателей и 20 единиц техники. Движение по улице Свиязева сразу перекрыли, на прилегающей к дому территории отключили электроэнергию.

Эвакуировали 38 человек. Сообщается о 4 пострадавших - двое из квартиры, где и произошло ЧП. Это молодой человек и девушка - у неё самые серьёзные травмы - повреждён позвоночник. Также пострадала женщина с пятого этажа, которая надышалась с продуктами горения. Последним обнаружили мужчину, живущего над квартирой, где всё случилось.

Помощь потребовалась и другим жителям - Роман Баранов оказался запертым в своей квартире на четвёртом этаже.

Предварительная причина пожара - нарушение правил техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. На месте работают следователи.

Трое человек сейчас в больнице, самый «тяжёлый» пациент - с ожогами 20% тела. Без квартир временно остались около 40 человек - это жители третьего подъезда.

Санаторий "Гармония" был готов принять эвакуированных жильцов в течение часа, хотя большинство разместились у родных. По данным на 2 часа ночи в санаторий заселились 12 человек, детей среди не было. Часть жильцов утром собирались вернуться в свои квартиры.