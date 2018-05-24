В Прикамье будут развивать инклюзивное образование

Инклюзивное образование в Перми, успешные примеры могут стать основой для всего региона. То есть - для всех, а не только особенных детей. Заявление прозвучало во время визита губернатора края в пермскую школу №114.

Подбирать слова «близкие по значению, но разные по звучанию» у Кати получается. С логопедом второклассница занимается дважды в неделю. С каждым уроком речь девочки становится все лучше.

Анастасия Шилина, учитель-логопед школы №114 города Перми: "Мы работаем совместно с узкими специалистами - логопед, дефектолог, психолог, также мы подключаем преподавателей - классных руководителей и обязательно родителей".

Все 42 педагога прошли курсы повышения квалификации по работе с «особенными» детьми. Таких в 114-й пермской школе учится 74. Занимаются ребята вместе со здоровыми сверстниками с помощью адаптированных образовательных программ.

Валентина Федотова, директор школы №114 города Перми: "Это дети слабовидящие, с нарушением опорно-двигательного аппарата, слабослышашие, с нарушением речи. Для них для всех нужна среда, но для всех разная. Для кого-то больше, для кого-то меньше. В школе это все создано".

Встретиться с ребятами приехал глава региона. Максим Решетников посетил уроки пения и бальных танцев. По словам губернатора, 114-я должна стать апробационной площадкой, на которую будут равняться и другие школы.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Нам очень важно инклюзивное образование развивать не только в рамках одной школы, но и в целом. У нас есть инклюзивные группы и в детских садиках, у нас 8 тысяч детишек ходят именно с ограниченными возможностями здоровья в обычные садики. И в обычных школах нам тоже надо развивать возможности инклюзивного образования по максимуму".

В прошлом году 114-я выиграла в конкурсе инклюзивных школ и была признана лучшей в России.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации города Перми: "Глава города очень высоко оценил этот результат и принял решение, что нужно школу поощрить таким замечательным автобусом. Он крайне необходим, чтобы детей с нарушением опорно-двигательного аппарата забирать из дома и довозить до места обучения".

В автобусе есть подъемник. Работает он достаточно плавно, а управляется с помощью пульта.

Между тем, за партами ученикам преподают не только базовую программу, но и дают дополнительные профессиональные знания - фотографа, парикмахера, архивариуса. Как результат - 100% «особенных» выпускников после школы поступают в училища и вузы.