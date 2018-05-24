«Регионы России»: вся страна - на одной площадке

Вся страна на одной площадке - в Перми заработала ярмарка «Регионы России».

И груша, и черешня, и даже чудо-вишня прекрасно растут в суровом уральском климате, говорит Анастасия Пантелеева. Их питомник по выращиванию саженцев находится в Ижевске, но возить предпочитают в соседний регион.

Анастасия Пантелеева, участник выставки «Регионы России»: "Они районированы, для вашей полосы нормально приживаются. Сюда мы приехали первый раз, приглашали нас в том году".

Кроме саженцев, есть еще и уникальный садовый инвентарь, лечебные травы, специи. На выставке «Регионов России» представлена продукция, которую вряд ли купишь в обычном магазине.

Даже восточная медицина имеет прямое отношение к выставке «Регионы России». Здесь представлена вся продукция – травы и сборы из Приморского края.

Сергей Ван, участник выставки «Регионы России»: "Корень лианы, она в Приморском крае растет и лечит от шейного хондроза, позвоночной грыжи. И когда люди пьют, гарантия 6-8 лет, боль снимает".

Позаботиться здесь можно не только о здоровье, но еще и о внешнем виде. Большой выбор женской и мужской одежды, удобная обувь и различные украшения. Стенд Светланы Березиной занимает не так много места, но к нему всегда очередь желающих. Ведь вся одежда - это рубахи, женские платья и даже брюки - сделаны из льна.

Светлана Березина, участник выставки «Регионы России»: "Это единственный материал, который поддерживает температуру тела. В нем зимой не холодно, летом не жарко".

Натуральное здесь все - и одежда, и даже продукты. Им как раз посвящена практически половина всей экспозиции. Это и рыба, и мясные кубанские деликатесы, и белорусские сыры, мед и даже сладости.

Наталья Михайлова, участник выставки «Регионы России»: "Мы привезли натуральные сладости – халва, щербет, рахат-лукум, натуральные мармелад, который изготавливается из натуральных ингредиентов – натуральные соки, загустители тоже натуральные.

И время еще есть - выставка «Регионы России» будет работать в течение всей недели, вплоть до воскресенья.