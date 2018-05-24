Депутаты ЛДПР обсудили вопросы здравоохранения

Выявлять онкологию на ранних стадиях, строить новые фельдшерско-акушерские пункты, стимулировать кадры. В Законодательном собрании Пермского края депутаты фракции ЛДПР обсудили эти и другие вопросы на расширенном заседании с представителями краевого Минздрава. В частности в этом году намечено строительство более шестидесяти ФАПов в разных районах региона. Кроме того, планируется расширение полномочий фельдшеров, в частности предполагается, что они смогут производить забор анализов. Также депутаты интересовались конкретными вопросами по своим округам.

Алексей Золотарёв, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Меня волновал в основном вопрос, связанный с моим округом, это объединение районной больницы и городской. Процесс начался, мы совместно принимали участие в этом вопросе, и уже в мае месяце процесс объединения идёт".

Такой формат общения себя хорошо зарекомендовал, говорят депутаты - уже прошли встречи с представителями нескольких министерств. Это поможет законодателям формировать предложения по тому или иному направлению. Кроме того, это позволяет получать данные по разным вопросам из первых рук и доносить эту информацию до избирателей.

Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края: "По результатам каждой встречи мы принимаем решения протокольно, даём рекомендации правительству. Например, сегодня очень хорошая идея возникла внести предложение от Законодательного собрания Пермского края в федеральный бюджет, касающееся закупки лекарств, очень важный момент".