Новые часы будут считать минуты до 300-летнего юбилея Перми

Новый арт-объект в Перми. Это часы, которые будут отсчитывать время до трехсотлетия города. В основе экран из 50 тысяч светодиодов. Проработать такая конструкция может до 10 лет, но практически до юбилея осталось чуть больше пяти. Автором проекта стал Рустам Исмагилов. В основание он поставил водяное колесо, с помощью которого приводились в движение меха и огромные молоты на Егошихинском заводе. А современные часы венчают скульптурную группу.

Рустам Исмагилов, художник: "От деревянного колеса до современных технологий, до современных шестеренок, до современных каких-то цифровых технологий, вот такой некий этап развития науки, человечества и Перми в том числе - от деревянных примитивных механизмов до современных цифровых технологий".