Новые часы будут считать минуты до 300-летнего юбилея Перми
Новый арт-объект в Перми. Это часы, которые будут отсчитывать время до трехсотлетия города. В основе экран из 50 тысяч светодиодов. Проработать такая конструкция может до 10 лет, но практически до юбилея осталось чуть больше пяти. Автором проекта стал Рустам Исмагилов. В основание он поставил водяное колесо, с помощью которого приводились в движение меха и огромные молоты на Егошихинском заводе. А современные часы венчают скульптурную группу.
Рустам Исмагилов, художник: "От деревянного колеса до современных технологий, до современных шестеренок, до современных каких-то цифровых технологий, вот такой некий этап развития науки, человечества и Перми в том числе - от деревянных примитивных механизмов до современных цифровых технологий".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Депутаты Заксобрания рассмотрят в первом чтении закон о культуре
Опрессовки: многоэтажки десятками отключают от горячей воды
Глава Прикамья Максим Решетников выступит с ежегодным отчетом
В Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой Богородицы
Кулинарный батл прошел в Кудымкаре
Новая роль школы в ежегодном докладе губернатора Пермского края
Коммерциализация научных разработок в Прикамье
О непростых отношениях кота и робота - терминатора
В Перми официально открыли мотосезон 2018
«ВелоПермь - 2018»
Добавить комментарий: