Кулинарный батл прошел в Кудымкаре, повара здесь сразились на фестивале национальной кухни. Блюда коми-пермяков сравнивали с другими национальными кухнями: русской, восточной, японской и итальянской.Коми-пермяцким пистикам противостояли роллы и итальянская пицца, котлеты, приготовленные в казане, без добавления специй.

Шансы победить были у всех. Компетентное жюри оценивало и качество приготовления, и оригинальность подачи. А также экологичность продуктов и уровень здорового питания. По последним позициям абсолютным победителем была признана коми-пермяцкая кухня.