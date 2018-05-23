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Кулинарный батл прошел в Кудымкаре
Кулинарный батл прошел в Кудымкаре, повара здесь сразились на фестивале национальной кухни. Блюда коми-пермяков сравнивали с другими национальными кухнями: русской, восточной, японской и итальянской.Коми-пермяцким пистикам противостояли роллы и итальянская пицца, котлеты, приготовленные в казане, без добавления специй.
Шансы победить были у всех. Компетентное жюри оценивало и качество приготовления, и оригинальность подачи. А также экологичность продуктов и уровень здорового питания. По последним позициям абсолютным победителем была признана коми-пермяцкая кухня.
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