Новая роль школы в ежегодном докладе губернатора Пермского края

Школа - как центр притяжения. И не только для учащихся, но и для желающих использовать, например, столовую или актовый зал. О будущем пермского образования говорили на встрече губернатора края с директорами школ. Эти встречи проводятся регулярно. Здесь мнения включаются в образовательные программы, а сейчас - в ежегодный доклад губернатора в Законодательном Собрании Пермского края.

За круглым столом звучали предложения по развитию новых направлений, например, образовательного туризма. Традиционной темой разговора является строительство новых школ и ремонты уже существующих. Двум программам уделено особое внимание: закупке автобусов и развитию массового спорта в школах.

Максим Решетников, губернатор Пермского края, в свою очередь, предложил сделать образовательное учреждение центром притяжения для всех. Задача сделать так, чтобы инфраструктура школ работала хотя бы 16 часов в сутки. Днем ведется образовательный процесс, вечером старшее поколение проводит свои мероприятия.

Так меняется концепция школы. Властями предлагается, к примеру, в актовом зале по вечерам проводить мероприятия для пенсионеров, столовую открыть для всех желающих пообедать в округе. Но при всем при этом, всегда помнить о безопасности и основной функции школы.

Образование должно быть доступным еще и в смысле доступа к крупнейшим электронным базам данных образовательной литературы, как это сделано, например, в пермской Гимназии № 2.