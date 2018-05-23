В Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой Богородицы

Здание скоро предстанет перед горожанами в первозданном виде. В центре Перми завершают работы по восстановлению храма Рождества Пресвятой Богородицы. Храм находится на улице Ленина, а прежде была главным корпусом Пермской фармакадемии.

Сегодня, здесь почти закончили роспись верхнего этажа. Самым сложным стала реставрация пяти старинных фресок. Долгое время они были закрыты штукатуркой, и это не могло не повлиять на их состояние. Некоторые элементы пришлось воссоздавать с нуля. Иконописцы восстановили евангельские события, образы Божией Матери и лики святых. В ближайшее время на этом этаже планируют осветить престол и тогда здесьначнутся службы.