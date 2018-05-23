Коммерциализация научных разработок в Прикамье

В Пермском политехническом университете депутаты краевого парламента вместе с ученным обсуждали действующий региональный закон о науке и научно-технической политике, который сегодня работает в регионе, и обсудили необходимость принятия нового. Нормативный акт был принят десять лет назад и уже требует серьезной переработки. Непосредственно в ВУЗе прошло заседание Комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного Собрания Пермского края.

Итогом дискуссий стало предложение о внесении ряда поправок в законодательство Пермского края. Новую редакцию закона можно будет ожидать уже в самое ближайшее время. Изменения коснутся, прежде всего, взаимодействия науки и промышленной отрасли. Научные разработки теперь должны иметь прикладной или коммерческий характер.

Для переговоров представителей прикамских ВУЗов и крупных предприятий в Перми уже работает коммуникативная площадка на базе Горьковской библиотеки, одаренные студенты, аспиранты и ученные получают именные стипендии из краевого и федерального бюджетов.