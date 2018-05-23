Коммерциализация научных разработок в Прикамье
В Пермском политехническом университете депутаты краевого парламента вместе с ученным обсуждали действующий региональный закон о науке и научно-технической политике, который сегодня работает в регионе, и обсудили необходимость принятия нового. Нормативный акт был принят десять лет назад и уже требует серьезной переработки. Непосредственно в ВУЗе прошло заседание Комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного Собрания Пермского края.
Итогом дискуссий стало предложение о внесении ряда поправок в законодательство Пермского края. Новую редакцию закона можно будет ожидать уже в самое ближайшее время. Изменения коснутся, прежде всего, взаимодействия науки и промышленной отрасли. Научные разработки теперь должны иметь прикладной или коммерческий характер.
Для переговоров представителей прикамских ВУЗов и крупных предприятий в Перми уже работает коммуникативная площадка на базе Горьковской библиотеки, одаренные студенты, аспиранты и ученные получают именные стипендии из краевого и федерального бюджетов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
О непростых отношениях кота и робота - терминатора
В Перми официально открыли мотосезон 2018
«ВелоПермь - 2018»
Работам по благоустройству города пермяки поставили оценку
Где в Прикамье появятся новые детсады и школы
Александр Плаксин. Руководитель Пермского УФАС
Парк Балатово превратился в полигон для ориентировщиков
Пермские кардиохирурги провели День детского сердца
Участники «Пермского велокольца» выстроились в гигантский велосипед
В «Ночь музеев» было не до сна
Добавить комментарий: