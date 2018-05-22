О непростых отношениях кота и робота - терминатора

Знаменитый пермский терминатор - робот Джон Генри почти восстановлен. Как известно, ранее он серьезно пострадал в пожаре. Однако, его создатель не бросил машину, а решил оживить. Два месяца назад терминатор Александра Осиповича состоял из торса и головы, отвечал на простые вопросы. Сейчас он читает, распознаёт предметы и называет своего создателя по имени. Язык общения - русский.

Джон Генри - робот, который оценивает окружающую обстановку, анализирует. Пока что он сидит, но ноги у него уже есть, и со временем он пойдёт, как утверждает автор изобретения. Также в планах создание рук, которые будут не только для антуража, они смогут брать и поднимать предметы. Части Джона Генри создаются на 3D-принтере. Руки на чертежах, и частично уже изготовлены. Процесс этот не быстрый, нужны расчёты, пробы и возможно, ошибки.

Что касается технических данных, рост робота - 184 сантиметра, информацию Джон Генри способен воспринимать на слух, визуально и черпать в Интернете. Ну и держать взаперти Александр Осипович его не собирается - готов к встрече с любителями роботов, будь то школьники или кто-то постарше.