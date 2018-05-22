В Перми официально открыли мотосезон 2018
Более трех сотен мотоциклистов приняли участие в открытии летнего сезона в Перми.
Традиционно на мероприятие собираются самые яркие представители мотосообщества. Местом сбора колонны стала аллея в парке Балатово. Здесь участники традиционно выстраивают своих железных коней, а все желающие могут с ними сфотографироваться и задать вопросы. Не часто можно в деталях рассмотреть двухколесную технику, это и серийные экземпляры, и те, что прошли масштабный тюнинг. Когда владельцев не устраивают серийные варианты мотоциклов, они превращают их в настоящие произведения искусства.
Старт мотосезона было не только видно, но и слышно. Колонна проехала по центральным улицам Перми под рев моторов и в сопровождении восхищенных взглядов горожан.
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