«ВелоПермь - 2018»
Традиционный велозабег "Пермское кольцо" прошел в краевой столице. Участники смогли показать себя на дистанциях 7 и 40 километров. Этому не помешал даже серьезный ливень. А начиналось все гигантским флешмобом.
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Традиционный велозабег "Пермское кольцо" прошел в краевой столице. Участники смогли показать себя на дистанциях 7 и 40 километров. Этому не помешал даже серьезный ливень. А начиналось все гигантским флешмобом.
|21.05.2018 в 17:44
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Парк Балатово превратился в полигон для ориентировщиков
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Участники «Пермского велокольца» выстроились в гигантский велосипед
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