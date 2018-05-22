Работам по благоустройству города пермяки поставили оценку

Более половины пермяков положительно оценивают итоги прошедшего года для краевой столицы. Опрос провело социологического агентство "СВОИ". По сравнению с аналогичными данными прошлых лет, доля респондентов, оценивающих 2017 год как "в целом хороший", увеличилась на 12%. Негативных мнений стало меньше.

Важным достижениями в социальной сфере, по мнению горожан, стало создание новых мест в детских садах, а также строительство и капитальный ремонт школ. В прошлом году на карте города появился большой детский сад на 360 мест "Конструктор успеха" на улице Машинистов. После капитального ремонта 1 сентября открылись школа «Город дорог» и Школа №14. Были возведены межшкольные стадионы и спортивные площадки.

В качестве значимых событий были названы результаты работы по благоустройству. Приведение в порядок дворов программе "Формирование комфортной городской среды" и, конечно, ремонт дорог. Здесь самые крупные объекты - это улицы Спешилова, Промышленная, шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, Северная дамба. Продолжается реконструкция пересечения улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью. Также многие отметили значимость будущего культурного освоения новой набережной Камы. Напомним, что в 2017 году там был выполнены ремонт променадной зоны, подземного переход с улицы Попова и лестницы, смонтированы смотровые балконы.