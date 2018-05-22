Где в Прикамье появятся новые детсады и школы

Два десятка новых детских садов, и почти - три десятка школ. Все это должны построить в Пермском крае за пять лет, а многое уже в этом году. Среди таких объектов - школа в Щучьем Озере, та, что обрушилась годом ранее. За ходом строительства здесь следят пристально не только власти, но и те кому предстоит учиться и работать в новом здании.