Где в Прикамье появятся новые детсады и школы
Два десятка новых детских садов, и почти - три десятка школ. Все это должны построить в Пермском крае за пять лет, а многое уже в этом году. Среди таких объектов - школа в Щучьем Озере, та, что обрушилась годом ранее. За ходом строительства здесь следят пристально не только власти, но и те кому предстоит учиться и работать в новом здании.
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