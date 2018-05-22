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Александр Плаксин. Руководитель Пермского УФАС
"Вести Пермь" О самых значительных и интересных делах Пермского управления Федеральной антимонопольной службы России интервью руководителя Управления Александра Владимировича Плаксина. Соблюдение рекламного законодательства, тарифное регулирование, обеспечение конкуренции.
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