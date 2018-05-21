Парк Балатово превратился в полигон для ориентировщиков

В воскресенье пермский парк культуры и отдыха Балатово превратился в полигон для спортивных ориентировщиков Прикамья. Один из трёх самых массовых забегов страны - «Российский азимут» - состоялся в 74 регионах, номера участников получили более 100 тысяч человек. Прикамье не стало исключением. Одновременно в 12 часов на старт вышли в Верещагино, Чайковском, Березниках, посёлке Тёплая Гора, и конечно, Перми. Бежали командами, семьями и поодиночке. Задача: найти и отметить все контрольные контрольные точки в путевом листе, и желательно быстрее соперников. В пылу азарта на изменчивость погоды обращать внимания участникам было некогда.

Массово и весело было не только на маркированных тропах, оргкомитет позаботился также о развлечениях для болельщиков. Особенно популярным стала площадка «Спортивного лабиринта» - уменьшенный вариант полосы препятствий, разместившийся в периметре 20 на 25 квадратных метров. Электронные считыватели - это для серьёзности, для мотивации - чупа- чупс за успешное прохождение.