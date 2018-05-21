В Перми официально открылся мотосезон

В Перми в эти выходные официально открылся мотосезон. В церемонии приняли участие более 300 байкеров. Местом сбора колонны стала аллея в парке Балатово. Здесь участники традиционно выстраивают своих железных коней, а все желающие могут с ними сфотографироваться. Самые интересные экземпляры, как правило, создаются практически вручную - речь не только о тюнинге, но и о необычных расцветках. На одном из мотоциклов можно было насчитать сотню нарисованных лошадей. Оценить парк пермского мотосообщества приехали даже гости из других стран.