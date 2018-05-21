БегОберег: школьники объединили пробежку с уборкой мусора

Ученики школ Закамска приняли участие в плогинге – спортивном субботнике, организованном активистами ОНФ. Необычные соревнования проводятся уже 18 раз подряд. Нынче в них приняли участие 200 мальчишек и девчонок, которые все вместе с камского побережья в Кировском районе собрали 50 мешков мусора.

Плогинг – именно так называется новое движение, которое набирает популярность у любителей здорового образа жизни. Во время бега или какого-то физического упражнения человек опускается на землю и поднимает мусор - тем самым добавляя в свою кардионагрузку еще и силовые упражнения. Направление становится все популярнее. Сегодня к нему подключились школьники Закамска. Мы находимся на берегу Камы. Именно здесь проводится беговой субботник.

Каждая команда перед началом бегового субботника получает карту. Здесь нарисованы схемы и определены участки, какая команда, на каком участке будет наводить порядок. Вместе с этим ребята получают прорезиненные перчатки, если придется собирать мусор в виде битых бутылок, и конечно, разноцветные мешки. Синий, например, предназначен для сбора картона и бумаги. И здесь у ребят начало уже положено.

Сергей Коковякин, координатор проекта «Генеральная уборка» ОНФ: "Формат акции для нас сегодня очень интересный, потому что мы раздельно собираем мусор. Знаем, что есть активные спортсмены в Кировском районе, которые уже начали весной проводить плогинг. Мы решили формат акции назвать «Бегоберег». Это как бег по берегу и бег-оберег – оберегая природу".

Только за час проведения акции удалось собрать больше 50 мешков с мусором. Все это отправится на переработку. Из пластика, например, сделают тротуарную плитку, а бумага пойдет на новые тетрадки.