В «Ночь музеев» было не до сна

Пермь в эти выходные традиционно присоединилась к Всероссийской акции "Ночь музеев".

С помощью карты-путеводителя можно было составить индивидуальный маршрут, наша съемочная группа начала путешествия на Перми 3 - это же Музей современного искусства.

Здесь по всей поляне растянули яркие транспаранты с лозунгом «Я люблю искусство», а на заднем дворе посетителей развлекал диджей.

В самом музее развернулась творческая мастерская - из подручных материалов участники «Ночи музеев» мастерили экспонаты для собственной выставки.

В этот раз участие в музейной акции вновь принял «Ретро - гараж». Настоящие автомобили прошлых лет - Запорожец, Москвич, Победа, Волги, Чайки , как всегда, вызывали неподдельный интерес у маленьких детей.

Подробности акции "Ночь музеев" - в репортаже Карины Бурьян.