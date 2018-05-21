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В «Ночь музеев» было не до сна
Пермь в эти выходные традиционно присоединилась к Всероссийской акции "Ночь музеев".
С помощью карты-путеводителя можно было составить индивидуальный маршрут, наша съемочная группа начала путешествия на Перми 3 - это же Музей современного искусства.
Здесь по всей поляне растянули яркие транспаранты с лозунгом «Я люблю искусство», а на заднем дворе посетителей развлекал диджей.
В самом музее развернулась творческая мастерская - из подручных материалов участники «Ночи музеев» мастерили экспонаты для собственной выставки.
В этот раз участие в музейной акции вновь принял «Ретро - гараж». Настоящие автомобили прошлых лет - Запорожец, Москвич, Победа, Волги, Чайки , как всегда, вызывали неподдельный интерес у маленьких детей.
Подробности акции "Ночь музеев" - в репортаже Карины Бурьян.
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