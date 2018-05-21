Водитель BMW наехал на 2-летнего ребенка

В Свердловском районе Перми во дворе дома №18 по улице Камчатовская автомобиль BMW наехал на 2-летнего ребенка. Малыш, к счастью, остался жив, но получил серьезную травму.

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Водитель автомобиля БМВ во дворе дома №18 по улице Камчатовской допустил наезд на двухлетнего мальчика. Ребенок был в сопровождении мамы. В результате ДТП малыш получил травму ноги и был доставлен в больницу. Известно, что за рулем иномарки находился мужчина 1956 г.р. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка".