Водитель BMW наехал на 2-летнего ребенка
В Свердловском районе Перми во дворе дома №18 по улице Камчатовская автомобиль BMW наехал на 2-летнего ребенка. Малыш, к счастью, остался жив, но получил серьезную травму.
Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Водитель автомобиля БМВ во дворе дома №18 по улице Камчатовской допустил наезд на двухлетнего мальчика. Ребенок был в сопровождении мамы. В результате ДТП малыш получил травму ноги и был доставлен в больницу. Известно, что за рулем иномарки находился мужчина 1956 г.р. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка".
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