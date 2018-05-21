Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермь. Новости культуры

Водитель BMW наехал на 2-летнего ребенка →

С чего начинается Балет

смотреть видео

хореографическое училище

"Ночь музеев" по-пермски. С каждым годом акция становится все популярней. Причем, не только у зрителей. Пермская сельхозакадемия, музей упаковки, железная дорога - лишь некоторые новички из стана организаторов. Проще - в день акции и накануне появляется уникальная возможность попасть туда, куда в обычные дни доступ попросту закрыт.

Пермское хореографическое училище -одно из самых закрытыхучебных заведений в нашем городе.Снаружи это небольшой особняк, в котором до 1947 года располагалось Епархиальное, или Педагогические училище, а сейчас воспитывают звёзд балета, которые известны во всём мире. Но свою историю балетная студия в статусе училища начала чуть раньше.

Ирина Крюкова, Заведующая музеем Пермского хореографического училища: "Мы ровесники победы, даже чуть раньше победы. 2 го апреля 1945 года вышло постановление о реорганизации студии при театре оперы и балета в городе Молотове - Молотовское хореографическое училище".

Выпускники пермского хореографического училища сегодня на вес золота, поэтому история почти о каждом из них хранится здесь. Какого-то одного музейного помещения здесь нет. Например, фотографии каждого выпуска, начиная с 1950 года располагаются на стенах в коридоре первого этажа. Их почти с восторгом почти каждую перемену разглядывают малыши первогодки.

В небольших кабинетах на третьем этаже, он, кстати, был отстроен много позже, расположились экспозиции, которые рассказывают о Екатерине Гейденрейх - основательнице школы, и о других выдающихся педагогах, среди которых Юлий Плахт и Людмила Сахарова. Здесь же посетителям открыли секрет названия балетной обуви.

пуанты

Балетные тапочки называется пуанты, что переводе с французского- точка. Именно вокруг этой точки и начинают создаваться балеты.

А для того чтобы познакомиться с первыми афишами и посмотреть на костюмы Надежды Павловой, Галины Рагозиной Татьяны Гурьяновой, нужно обойти всю школу. Но от этого экскурсия становится ещё интереснее.

Первым посетителям этой экскурсии повезло настолько, что они даже увидели, как зарождается балет. На сцене ученического театра выпускники со своим педагогам репетировали "Дон Кихота", который будет показан на отчётном концерте в училище.

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 21.05.2018 в 12:34 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермь. Новости культуры

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Всегда на коне

Клеща бояться - в лес не ходить

Университет провел «Ночь музеев» с опережением

Безопасные и качественные дороги за 2 миллиарда рублей

Вести Пермь. События недели

Ничего святого: в Перми с могил солдат украли венки

Муж, жена и «Пизанская башня»

Прогноз на выходные: потепление и первые грозы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермь. Новости культуры

Водитель BMW наехал на 2-летнего ребенка →

Обратите внимание

в Перми

БегОберег: школьники объединили пробежку с уборкой мусора

Ученики школ Закамска приняли участие в плогинге – спортивном субботнике, организованном активистами ОНФ.
21.05.2018 в 13:11

Метки: в Перми, Общество

Водитель BMW наехал на 2-летнего ребенка

Малыш получил серьезную травму.
21.05.2018 в 12:45

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

С чего начинается Балет

Пермское хореографическое училище приоткрыло свои двери в Ночь музеев. На каждом шагу - история.
21.05.2018 в 12:34

Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермь. Новости культуры

Обзор главных культурных событий региона.
21.05.2018 в 12:10

Метки: в Перми, Общество, Культура

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Все, о чем стоит упомянуть отдельно, - в специальном проекте Неделя за 159 секунд.
21.05.2018 в 11:45

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Победа без границ: В Пермь прибывают участники международного пробега

Проект, посвященный памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, охватит территорию 9 стран.
18.05.2018 в 17:18

Метки: в Перми, Общество, В России, В мире

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 2:0

Амкар обыграл дома Тамбов в первом стыковом матче за право выступить в РФПЛ в сезоне-2018/19.
18.05.2018 в 09:30

Метки: в Перми, Спорт, В России

«Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые

20 мая Пермский край вместе со всей страной выйдет на старт соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2018».
17.05.2018 в 18:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Спорт

Дело о подмене детей: готовится четвертый иск

В Ленинский районный суд Перми поступил новый иск по делу о подмене детей в Пожвинском роддоме 40 лет назад.
17.05.2018 в 10:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

На Совете безопасности РФ рассмотрели вопросы профилактики подростковой преступности

Как не допустить распространения деструктивных взглядов среди учащихся?
17.05.2018 в 09:37

Метки: в Пермском крае, Общество, В России, Власть

Лента новостей RSS каналы

БегОберег: школьники объединили пробежку с уборкой мусораБегОберег: школьники объединили пробежку с уборкой мусора

Водитель BMW наехал на 2-летнего ребенкаВодитель BMW наехал на 2-летнего ребенка

С чего начинается БалетС чего начинается Балет

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Экзотическая профессия - плотогоныЭкзотическая профессия - плотогоны

Всегда на конеВсегда на коне

Клеща бояться - в лес не ходитьКлеща бояться - в лес не ходить

Университет провел «Ночь музеев» с опережениемУниверситет провел «Ночь музеев» с опережением

Безопасные и качественные дороги за 2 миллиарда рублейБезопасные и качественные дороги за 2 миллиарда рублей

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Ничего святого: в Перми с могил солдат украли венкиНичего святого: в Перми с могил солдат украли венки

Детский отдых: как получить бюджетную поддержкуДетский отдых: как получить бюджетную поддержку

Проект эспланады: взгляд молодыхПроект эспланады: взгляд молодых

Повышение платы за парковку призвано разгрузить центр ПермиПовышение платы за парковку призвано разгрузить центр Перми

Российский Азимут: проведи воскресенье активно!Российский Азимут: проведи воскресенье активно!

День детского сердца завершился флешмобомДень детского сердца завершился флешмобом

«Пермское кольцо»: лучший друг человека - велосипед«Пермское кольцо»: лучший друг человека - велосипед

В Перми зацвела сакураВ Перми зацвела сакура

Муж, жена и «Пизанская башня»Муж, жена и «Пизанская башня»

Прогноз на выходные: потепление и первые грозыПрогноз на выходные: потепление и первые грозы

ЙА, или Жизнь насекомыхЙА, или Жизнь насекомых

Пермякам показали умный дом в миниатюреПермякам показали умный дом в миниатюре

На работу - на велосипедеНа работу - на велосипеде

Победа без границ: В Пермь прибывают участники международного пробегаПобеда без границ: В Пермь прибывают участники международного пробега

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную