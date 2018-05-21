С чего начинается Балет

"Ночь музеев" по-пермски. С каждым годом акция становится все популярней. Причем, не только у зрителей. Пермская сельхозакадемия, музей упаковки, железная дорога - лишь некоторые новички из стана организаторов. Проще - в день акции и накануне появляется уникальная возможность попасть туда, куда в обычные дни доступ попросту закрыт.

Пермское хореографическое училище -одно из самых закрытыхучебных заведений в нашем городе.Снаружи это небольшой особняк, в котором до 1947 года располагалось Епархиальное, или Педагогические училище, а сейчас воспитывают звёзд балета, которые известны во всём мире. Но свою историю балетная студия в статусе училища начала чуть раньше.

Ирина Крюкова, Заведующая музеем Пермского хореографического училища: "Мы ровесники победы, даже чуть раньше победы. 2 го апреля 1945 года вышло постановление о реорганизации студии при театре оперы и балета в городе Молотове - Молотовское хореографическое училище".

Выпускники пермского хореографического училища сегодня на вес золота, поэтому история почти о каждом из них хранится здесь. Какого-то одного музейного помещения здесь нет. Например, фотографии каждого выпуска, начиная с 1950 года располагаются на стенах в коридоре первого этажа. Их почти с восторгом почти каждую перемену разглядывают малыши первогодки.

В небольших кабинетах на третьем этаже, он, кстати, был отстроен много позже, расположились экспозиции, которые рассказывают о Екатерине Гейденрейх - основательнице школы, и о других выдающихся педагогах, среди которых Юлий Плахт и Людмила Сахарова. Здесь же посетителям открыли секрет названия балетной обуви.

Балетные тапочки называется пуанты, что переводе с французского- точка. Именно вокруг этой точки и начинают создаваться балеты.

А для того чтобы познакомиться с первыми афишами и посмотреть на костюмы Надежды Павловой, Галины Рагозиной Татьяны Гурьяновой, нужно обойти всю школу. Но от этого экскурсия становится ещё интереснее.

Первым посетителям этой экскурсии повезло настолько, что они даже увидели, как зарождается балет. На сцене ученического театра выпускники со своим педагогам репетировали "Дон Кихота", который будет показан на отчётном концерте в училище.