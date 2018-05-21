Пермь. Новости культуры

Темы выпуска:

- "Ночь музеев" в Перми.

- Свободный театр современного танца представил премьеру - пластический спектакль «ЙА или «Жизнь насекомых» по мотивам романа Виктора Пелевина. Комары, мухи, муравьи, мотыльки и люди. Все в поиске своего Йа.

- Премьера в театре "У Моста". В репертуаре самого мистического театра Прикамья наконец-то появился спектакль «Вий». Это классическая постановка одноименного произведения Н.В Гоголя. Перед зрителем посредством сценографии открывается мир одинокого хутора, в котором происходят невероятные мистические события.

- Готовится к премьере и Пермский академический театр- театр. В июне артисты представят народную комедию «Пизанская башня» по пьесе Надежды Птушкиной в постановке Бориса Мильграма.

- В музее современного искусства ПЕРМ М прошел мастер-класс «Trash-Fashion для взрослых».

- В селе Белоево Кудымкарского района состоялся фестиваль «Таланты Пармы», в нем участвовали местные детские сады - всего более 70 участников.