Пермь. Новости культуры
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- "Ночь музеев" в Перми.
- Свободный театр современного танца представил премьеру - пластический спектакль «ЙА или «Жизнь насекомых» по мотивам романа Виктора Пелевина. Комары, мухи, муравьи, мотыльки и люди. Все в поиске своего Йа.
- Премьера в театре "У Моста". В репертуаре самого мистического театра Прикамья наконец-то появился спектакль «Вий». Это классическая постановка одноименного произведения Н.В Гоголя. Перед зрителем посредством сценографии открывается мир одинокого хутора, в котором происходят невероятные мистические события.
- Готовится к премьере и Пермский академический театр- театр. В июне артисты представят народную комедию «Пизанская башня» по пьесе Надежды Птушкиной в постановке Бориса Мильграма.
- В музее современного искусства ПЕРМ М прошел мастер-класс «Trash-Fashion для взрослых».
- В селе Белоево Кудымкарского района состоялся фестиваль «Таланты Пармы», в нем участвовали местные детские сады - всего более 70 участников.
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