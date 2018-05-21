Пермский край. Неделя за 159 секунд

На уходящей неделе озвучили итоги первого в этом году раунда противостояния "люди - клещи", выбрали картинку, с которой за пять лет пермяки свыкнутся, как с родной, и презентовали новые пермские таблетки от суставов. Все, о чем стоит сказать отдельно, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Три дня . Три очень важных дня. Ремонт на пермском коммунальном мосту будут делать чуть быстрее. И полосы начнут открывать чуть раньше. Так, одну на направлении «из города» запустят 5, а не 8 июня. Мэрия очень попросила, а подрядчик пообещал, что очень постарается. Ситуация понятна. Любая заминка на мосту - это сразу пробка. А перекрытие половины - пробка почти безнадежная. С другой стороны, все понимают, что мост выдерживает колоссальные нагрузки. В «вилке» пробки или дальнейшее разрушение покрытия выбрали пункт №1. И теперь все говорят, что будут стараться и спешить так, как только это возможно.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

1264 человека. Из них три сотни детей. Результат активности клещей в пермских лесах в этом сезоне. Говорят, пока они поспокойней, чем год-два назад. Также говорят, что энцефалитных из них один процент - не больше. Но все это будет слабым утешением, если заразный достанется именно вам. Поэтому врачи еще раз напоминают: надежное средство от энцефалита - профилактическая прививка. Их уже ставят. Плюс спецодежда, спецхимия и постоянные осмотры. Пока за городом это закон. Ну и если подцепили клеща, то бегом в лабораторию. Их по всему Пермскому краю 14.

ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

«Пирон» - название нового препарата «от суставов», которое придумали в ПГНИУ. Если по-научному, то лечить им предлагается артриты и артрозы. Дефицита препаратов от этих недугов на рынке нет. Но в университете говорят, что их разработка если не лучше, то безопасней. Желудок меньше раздражается. А значит, меньше риск возникновения лекарственной язвы. Таблетки уже прошли доклинические испытания. Сейчас на очереди - экспериментальная работа с реальными больными.

ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

Без пяти триста. Для девиза будущего пермского трехвекового юбилея подобрали графическую форму. Варианты выложила в сеть мэрия. Часы со стрелками, медведь, солнце (оно же по совместительству пружина часового механизма). Все понятно, читаемо и достаточно концептуально. Оргкомитет выбрал оранжево-фиолетовую гамму. По словам автора, они - символы солнца и тепла. Ждем, когда из виртуального пространства лого перекочует на реальные предметы и поверхности.