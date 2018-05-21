Клеща бояться - в лес не ходить

В Перми и Пермском крае началась прививочная компания от клещевого энцефалита. Вакцина, наконец, поступила в поликлиники и пока доступна всем желающим. В первую очередь поспешить надо тем, кто впервые будет ставить прививку. После нее пару недель вырабатывается иммунитет, и походы в лес и на природу запрещены. Ведь, судя по статистике, каждый 10-й клещ чем-то заразен.

Аэрозоль - обязательный спутник лесничего Вадима Саначёва. Черняевский лес уже обработали от клещей, тем не менее, стоит поберечься.

Вадим Саначёв, лесничий Черняевского леса: "Приходить в лес надо в одежде светлой, обязательно головной убор, брюки заправлены в закрытую обувь. И обязательно взаимоосмотры проводить".

По последним данным Роспотребнадзора, по поводу присасывания клещей к врачам обратились 1264 человека. Вирусом клещевого энцефалита оказались заражены около сотни насекомых. Для Николая эти цифры раньше оставались непонятной статистикой, пока от укуса заражённого клеща не пострадал его товарищ.

Николай Мельников: "Выжил, но тяжело проходило. После этого стал прививаться. Риск есть - хожу и за грибами, и рыбачить".

Ранее сообщалось о том, что вакцин недостаточно, ставили только тем, кто в группе риска. Сегодня Минздрав заявил - прививки вновь доступны, подробности можно узнать у участкового терапевта.

Кирилл Овчинников, главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "Первая поставка была 24 тысячи вакцин, сейчас пришла поставка 118 тысяч вакцин. В августе придет ещё 60 тысяч вакцин на осеннюю ревакцинацию".

Ставить прививку можно в любое время года - есть единственное ограничение - две недели после не ходить в лес.

Мария Кокоулина, врач-эпидемиолог клинической поликлиники №5 г.Перми: "Схема иммунизации состоит из двух вакцинирующих прививок, которые ставятся осенью и весной, и ревакцинирующих - первая через год после завершения вакцинации, последующие - каждые три года".

Разобраться в схеме вакцинации действительно не так-то просто, но у терапевтов есть календарь, где всё расписано по годам и месяцам. Так что когда придёт время, вам напомнят - пора ставить прививку.