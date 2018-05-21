Университет провел «Ночь музеев» с опережением
В Перми и Пермском крае прошла акция «Ночь музеев», когда большинство учреждений культуры работали до полуночи. В этом году впервые к движению присоединилось Пермское хореографическое училище. Здесь есть свой музей, который рассказывает об истории училища буквально со дня его основания.
В Пермском классическом университете тоже решили не ждать субботы. Ботанический сад и все музеи открыли свои двери с 17.00 часов. В кампусе вообще устроили настоящий праздник, развернув даже большую сцену. По традиции самый большой поток посетителей наблюдался в саду с экзотическими растениями.
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