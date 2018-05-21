Университет провел «Ночь музеев» с опережением

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ночь в университете

В Перми и Пермском крае прошла акция «Ночь музеев», когда большинство учреждений культуры работали до полуночи. В этом году впервые к движению присоединилось Пермское хореографическое училище. Здесь есть свой музей, который рассказывает об истории училища буквально со дня его основания.

В Пермском классическом университете тоже решили не ждать субботы. Ботанический сад и все музеи открыли свои двери с 17.00 часов. В кампусе вообще устроили настоящий праздник, развернув даже большую сцену. По традиции самый большой поток посетителей наблюдался в саду с экзотическими растениями.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 21.05.2018 в 10:16 в рубрике - Вести Пермь

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← Безопасные и качественные дороги за 2 миллиарда рублей

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