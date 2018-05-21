Всегда на коне

Часть пермяков отказалась от машин и общественного транспорта и отправилась на работу на велосипедах. Некоторые по заведенному порядку, а другие поддержали всероссийскую акцию, которая проводится в стране 3 раза в год и всегда проходит без массовых заездов или собраний. Просто люди садятся на велосипед и едут на нем по делам. Как в Перми прошла акция?

Сергей Наумов, главный врач пермского кардиологического диспансера: "Обязательно с собой небольшой запас воды, потому что это всё равно какая-то нагрузка и потеря жидкости может быть".

И вот так, с ветерком, Сергей Наумов, главный врач пермского кардиодиспансера, мчится на работу. Почти три с половиной километра преодолеваются быстро, дело привычное. А если с точки зрения здоровья - то и очень полезное.

Сергей Наумов, главный врач пермского кардиологического диспансера: "Полчаса физической нагрузки в день, вот такой аэробной, то есть связанной с активным движением физическим, это либо крутить педали, либо быстрая ходьба, либо бег, она вполне достаточна для современного, урбанизированного, городского жителя".

Главное рассчитать время, чтобы приехав на место, переодеться и приступить к работе. Не каждый день, но достаточно регулярно, чтобы держать себя в тонусе.

Сергей Наумов, главный врач пермского кардиологического диспансера: "Будем сегодня работать активно!".

Многие пермяки не сели сегодня в автобус или автомобиль, а предпочли велосипед. Каких-то массовых заездов не планировалось, однако велоактивисты, организовали в разных местах так называемые «энергетические точки» для поддержки велосипедистов.

Надежда Баглей: "Большинство едут на работу и без нас, но мы хотим поддержать, сказать, что нас много, что это классно, велосипед - это здорово, и это наш посыл".

Кроме того, записать, сколько километров нужно проехать тому или иному человеку, задать вопросы по знанию географии Перми, вручить подарки, например - правила дорожного движения.

В следующий раз акция планируется в сентябре. Изначально её цель - продемонстрировать, что для ежедневных дел велосипед подходит не хуже любого другого транспорта.

Сколько велосипедистов колесит по улицам Перми, доподлинно неизвестно. Не одна тысяча, и их ряды постоянно пополняются. Если не уверены, что это ваше - можно сначала попробовать, попросить велосипед у друга, или взять напрокат.

Если говорить о более точных цифрах, в Перми есть велосообщество, со своей группой в интернете, и вступить в неё может любой желающий. Так вот только в ней счёт участников уже превысил шесть тысяч человек. И многие на работу на велосипеде ездят почти каждый день.

Иван Грачёв: "Я считаю, что нет такого понятия - сезон для велосипедистов, потому что мы катаемся круглый год, и зимой и летом!".

Тем не менее, специальные столбики на велодорожках установили, когда потеплело. В этом году их тысяча, немного, но есть. А 20 мая состоялось официальное открытие велосезона с двумя пробегами - на 7 и 40 километров.