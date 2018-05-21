Безопасные и качественные дороги за 2 миллиарда рублей

Для того чтобы про дороги Прикамья можно было сказать - они качественные и безопасные - в этом сезоне будет потрачено 2 миллиарда рублей. Половину этой суммы дает федеральный центр в рамках проекта, который так и называется "Безопасные и качественные дороги". В Перми 20 объектов будут доведены до ума на эти деньги. Работы уже начались. Но прежде специальная комиссия отправилась изучать те дороги, которые делали по данной программе в прошлом году. Эффективно ли потрачены средства?

Сезон дорожного ремонта для бригады Александра в этом году начался на улице Екатерининской. В историческом центре надо заменить бордюры и дорожное полотно. И на этот раз даже сама природа помогает.

Александр Зенков: "Погода хорошая позволяет трудиться, дороги делать. Через месяц уже будет результат, вот Екатерининскую сделаем, там еще дороги починим".

Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» начался в 2017 году. В нашем регионе он реализуется на территории пермской агломерации и затрагивает основные транспортные артерии до 50 километров от краевой столицы. Первые объекты сдали в прошлом году, именно тогда глава региона Максим Решетников сделал упор на качество строительства.

Особое внимание на этот раз уделили качеству материалов. Асфальтобетонные заводы проверили еще до начала сезона дорожного ремонта, и здесь не все так гладко. Только 3 из 12 участвующих в проекте не имеют никаких замечаний. Теперь все недостатки необходимо устранить до 1 июня.

Рабочая группа по реализации проекта собирается ежемесячно. Проверяют не только асфальтобетонные заводы, но и гарантийные дороги. Замечания по прошлогодним объектам есть, но ничего критичного.

Михаил Кириллов, начальник управления дорожного хозяйства, заместитель министра транспорта Пермского края: "Крайний срок устранения всех замечаний - 1 июня, после этого мы организуем выборочную проверку этих объектов. Если нужно - съездим на все".

В этом году на постройку безопасных и качественных дорог в Пермском крае выделяется более 2 миллиардов рублей, миллиард пришел из Москвы. Только в Перми запланировано 20 объектов, из них 19 уже в работе.

Сергей Красильников, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации г. Перми: "Зиму и начало весны мы потратили на то, чтобы провести аукцион, своевременно определить подрядную организацию, и у нас уже контракты были заключены тогда, когда в городе Перми лежал снег, и подрядные организации готовы были приступить к работе, как позволит погода".

Позволяет погода, дорожные работы должны продолжаться.