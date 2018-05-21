← Ничего святого: в Перми с могил солдат украли венки
Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 20 мая 2018 года.
Некоторые темы выпуска:
- Время холодных батарей. Отопительный сезон официально завершен. Пора готовиться к следующему. Но для начала нужно определиться, кто кому и сколько недоплатил.
- Все для вас. Пермский край рассчитывает на серьезное сотрудничество с Россетями.
- Высший пилотаж, но только на воде. Почему в эру высоких технологий востребованными остаются и некоторые явно дедовские навыки?
- Сюжет из сериала разворачивается в суде. Знаменитое на всю страну дело о подмене детей.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ничего святого: в Перми с могил солдат украли венки
Муж, жена и «Пизанская башня»
Прогноз на выходные: потепление и первые грозы
ЙА, или Жизнь насекомых
Пермякам показали умный дом в миниатюре
На работу - на велосипеде
Победа без границ: В Пермь прибывают участники международного пробега
В Перми задержана группа велосипедных воров
«Ночь музеев»: анонс событий
В центре Перми будет ограничено движение трамваев
Добавить комментарий: