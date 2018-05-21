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Вести Пермь. События недели

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События недели

За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 20 мая 2018 года.

Некоторые темы выпуска:

- Время холодных батарей. Отопительный сезон официально завершен. Пора готовиться к следующему. Но для начала нужно определиться, кто кому и сколько недоплатил. 

- Все для вас. Пермский край рассчитывает на серьезное сотрудничество с Россетями. 

- Высший пилотаж, но только на воде. Почему в эру высоких технологий востребованными остаются и некоторые явно дедовские навыки?

- Сюжет из сериала разворачивается в суде. Знаменитое на всю страну дело о подмене детей.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.05.2018 в 09:35 в рубрике - Вести Пермь

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