За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 20 мая 2018 года.

Некоторые темы выпуска:

- Время холодных батарей. Отопительный сезон официально завершен. Пора готовиться к следующему. Но для начала нужно определиться, кто кому и сколько недоплатил.

- Все для вас. Пермский край рассчитывает на серьезное сотрудничество с Россетями.

- Высший пилотаж, но только на воде. Почему в эру высоких технологий востребованными остаются и некоторые явно дедовские навыки?

- Сюжет из сериала разворачивается в суде. Знаменитое на всю страну дело о подмене детей.