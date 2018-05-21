Ничего святого: в Перми с могил солдат украли венки

История - просто из ряда вон. В Перми на Егошихинском некрополе пропала чуть ли не половина траурных венков, возложенных на могилы солдат Великой Отечественной во время недавнего празднования Дня Победы. Эти захоронения редко посещают родственники, ведь в них лежат люди со всей страны, умершие в пермском госпитале. На венки ежегодно тратится муниципалитет.

Строчки из большой поэмы в стихах, посвященной Скорбящей матери, на Егошихинском кладбище Алексей Богдаев - ветеран Великой Отечественной войны - читает каждый год в День Победы своим однополчанам. В этот раз вместо поэзии у автора звучит суровая проза.

Алексей Богдаев, ветеран Великой Отечественной войны: "Взяли, что можно было унести, и нажиться на этом. Это не люди!".

После Дня Победы венки простояли чуть больше недели. На условиях анонимности один из местных сторожей делится своей версией того, как без всяких следов и свидетелей венки могли исчезнуть с кладбища.

Охранник: "Здесь Газель спокойно проходит. Они знают прекрасно это кладбище".

Другой его коллега говорит, что ничего не видел, и на кладбище никто не приезжал, и куда делось больше 200 венков, для него загадка или даже мистика.

Вы не видели?

Охранник:

- Никакого транспорта. Если бы я видел что-то! Нас тут четверо.

В городском управлении внешнего благоустройствА не нашлось человека, чтобы прокомментировать эту историю. Но там заверили, что венки были установлены в положенный срок и в полном объеме. И потому, должны быть на месте.

Вот так выглядит один из заездов на территорию Егошихинского некрополя. Нет поста охраны, шлагбаум, который не закрывается на замок, поэтому сюда можно въехать даже на большегрузной машине. А дальше – вывози, что хочешь.

Есть большая вероятность, что уже через неделю, когда на православную Троицу люди массово поедут на городские кладбища, пропавшие венки продадут в разобранном виде. К сожалению, это не редкость.

Полиция пока этой историей не занимается, ведь заявления никто не подавал. Куда интересней другая, моральная, сторона преступления.