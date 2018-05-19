Муж, жена и «Пизанская башня»
Готовится к премьере Пермский академический Театр-Театр. В июне артисты представят народную комедию «Пизанская башня» по пьесе Надежды Птушкиной в постановке Бориса Мильграма. В комедии «Пизанская башня» всего два персонажа - муж и жена. После двадцати лет совместной жизни они не испытывают никаких чувств друг к другу, а живут вместе по привычке. Во время ссоры начинают всплывать старые ситуации и обиды. И однажды жена решает изменить свою судьбу.
Спектакль «Пизанская башня» артисты сыграют на сцене ДК Солдатова, поскольку свою большую сцену ТТ закрыл на реконструкцию. По словам Бориса Мильграма, этот спектакль не войдет в основной репертуар Театра-Театра, ему хотелось создать постановку, которая всегда будет существовать в другом пространстве. Автором всех визуальных решений «Пизанской башни» стал художник театра и кино Юрий Устинов. Он сочинил невесомое минималистичное пространство, в котором элементы советского быта 60-х, словно парящие в воздухе, сочетаются с фантазийными живописными картинами.
Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра: "Когда я начал работать над ним, я увлекся этой пьесой, она, действительно, очень хорошая. И мне показалось, что это не разовая история, она может жить. Институт семьи проходит сферу испытаний, и за этим интересно наблюдать".
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