Прогноз на выходные: потепление и первые грозы
В Прикамье в центральных и южных районах ожидается потепление до 24 - 27 градусов. Однако потепление будет сопровождаться дождями и грозами. Ливни и первые грозы возможны в субботу.
Будьте осторожны, по сообщению МЧС, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Пермякам рекомендуют избегать нахождения с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. При выходе из дома нужно закрыть окна и выключить электроприборы.
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