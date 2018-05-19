Прогноз на выходные: потепление и первые грозы

В Прикамье в центральных и южных районах ожидается потепление до 24 - 27 градусов. Однако потепление будет сопровождаться дождями и грозами. Ливни и первые грозы возможны в субботу.

Будьте осторожны, по сообщению МЧС, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Пермякам рекомендуют избегать нахождения с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. При выходе из дома нужно закрыть окна и выключить электроприборы.