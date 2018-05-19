Свободный театр современного танца представил премьеру - пластический спектакль «ЙА, или Жизнь насекомых» по мотивам романа Виктора Пелевина. Комары, мухи, муравьи, мотыльки и люди. Все в поиске своего "Йа". Языком танца Свободный Театр погружает в переменчивый мир романа Виктора Пелевина. Во время спектакля зрителю постоянно приходится угадывать, кто же сейчас перед ним: очередное насекомое или это уже люди с их насущными проблемами.

Надежда Безрученко, солист Свободного театра современного танца: "Каждый сам для себя ищет свое я, смысл своей жизни. Для кого-то это ребенок, воспитание, семья, для кого-то - беззаботная жизнь. И мы пытаемся разными способами донести эту мысль".

Идея спектакля возникла у руководителя театра Ксении Малининой совершенно спонтанно. Во время фотосессии на заводе волоконно-оптических кабелей хореограф увидела деревянные катушки, которые впоследствии стали основным реквизитом постановки.

Юрий Губин, солист Свободного театра современного танца: "Она увидела картинку, и поняла, что именно это произведение, эти катушки, насекомые, которые катят эти катушки".