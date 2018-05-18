Пермякам показали умный дом в миниатюре

Что такое умный дом в миниатюре и как следить за здоровьем близких на расстоянии, в Пермском государственном университете сегодня представили новые разработки на выставке «Интеллектуальные системы в науке и технике». Среди участников есть совсем юные ученые, с ними встретился Антон Нагибин.