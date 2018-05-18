Всех желающих призвали отправиться на работу на велосипеде организаторы масштабной акции, которая так и называется - "На работу - на велосипеде".

Сергей Наумов, главный врач пермского кардиологического диспансера: "Полчаса физической нагрузки в день, вот такой - аэробной - то есть связанной с активным движением физическим, это либо крутить педали, либо быстрая ходьба, либо легкий бег, она вполне достаточна для современного, урбанизированного, городского жителя".

Акция "На работу - на велосипеде" проводится несколько раз в год, следующая запланирована сентябрь.Она не подразумевает каких-то организованных заездов - просто все желающие именно в этот день пересаживаются на велосипед.

Много ли пермяков присоединились к мероприятию, выяснял Максим Пеккер.