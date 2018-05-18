Победа без границ: В Пермь прибывают участники международного пробега

Сегодня в Пермь прибывают участники автомотопробега федерального масштаба «Победа без границ». В Перми они посетят монументы, посвященные Великой Отечественной войне.

7 мая в Душанбе стартовал уникальный Международный мото-автопробег «Победа без границ». Проект, посвященный памяти всех воинов, погибших в Великой Отечественной войне, охватит территорию 9 стран. За 48 дней участники пробега посетят 65 городов. Участники проекта «Победа без границ» везут с собой передвижную выставку о героях, которые воевали и погибли в Великой Отечественной войне и копию знамени Победы.