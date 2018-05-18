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В Перми задержана группа велосипедных воров
В Перми задержана группа велосипедных воров, их подозревают в серии краж на территории города. Все они совершены из подъездов жилых домов. Оперативники установили причастность группы к 9 преступлениям. По всем фактам краж возбуждены уголовное дела, ведется следствие. В полиции обращают внимание , что с начала года в Перми украдены 83 велосипеда, львиная доля - как раз из подъезда, где хранить велосипеды категорически не рекомендуют.
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