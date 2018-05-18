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«Ночь музеев»: анонс событий

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Ночь музеев

Всероссийская акция Ночь музеев, намеченная на 19 мая, в некоторых учреждениях культуры начинается уже сегодня. Например, в Осинском краеведческом музее. А в Перми - хореографическое училище приглашает на экскурсии с 6 часов вечера, классический университет - с 17.00. В субботу все музеи и выставочные площадки Перми и большинство в крае предложат посетителям свои программы. 

Буклет - путеводитель получит каждый, кто придет на «Ночь музеев». На карте отмечены все музеи- участники, многие из них впервые присоединились к акции. Начать путешествие можно в любом учреждении, составив свой индивидуальный маршрут.

 Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Приглашаю всех родителей не побояться и прийти вместе с детьми, потому что очень много интересных проектов для детей, а именно в детском возрасте  прививается интерес к культуре, в том числе и к культуре посещения музеев, что важно в полноценном воспитании человека".

«Ночь музеев» традиционно поддерживает краевое министерство культуры, которое делает акцент на образовательном досуге, поэтому детская программа запланирована в каждом музее. 19 мая можно успеть посетить сразу несколько площадок, они будут работать с 6 часов вечера и до полуночи.  Например, в детском музейном центре физики покажут опыты с поляризованным светом, театр «Игры пламени»  устроит шоу , а в творческих мастерских можно будет преобразиться.

Сергей Островский , заведующий отделом социально-культурной деятельности Пермского краеведческого музея: "С помощью грима попробуем изменить внешность человека, попробуем узнать, почему животные научились ходить и почему люди не летают, проведем разные эксперименты".

На веранде дома  Мешкова зазвучит музыка и откроется танцплощадка, а  в 23 часа начнется театрализованная экскурсия, но на нее нужно предварительно записаться - количество билетов ограничено. В музее - диораме пройдут народные гулянья с чаем и баранками, в историческом парке «Россия - моя история» сыграют в мафию, где главными персонажами станут выдающиеся пермяки, а в художественной галерее будут искать ответ на вопрос - какая она, пермская культура?

Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи: "В этом году на соборной площади будет сцена, на которой будут выступать музыканты и будет такой тотальный пленэр, который проведет Ю.Лапшин".

Каждый сможет нарисовать свою Пермь. Впервые к акции присоединяться музейные площадки учебных заведений -  ПГНИУ, ПГСХА , музей авиации в техникуме Швецова, музей истории  ж/д транспорта, а также музей упаковки и  истории пермского моторостроения. Все музеи от государственных до корпоративных откроют свои двери.

 В ЦВЗ ночь начнется еще днем, здесь посетителей ждут онлайн-экскурсии по лучшим выставкам Москвы. Во дворе издательства "Звезда" откроется ретро-гараж. А в музее ПЕРММ посетители сами смогут создать выставку.

Пермь третья - это музей современного искусства , здесь можно будет запустить салют из конфетных фантиков, посмотреть кино из мясорубки, а еще посетители сами смогут создать выставку. На улице расположится игровая зона для всей семьи с уличной едой и живой музыкой. В этом году большинство музеев выйдет в город и все программы будут посвящены предстоящему юбилею Перми. В 22:50 состоится уже настоящий фейрверк - по традиции на Соборной площади.

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 18.05.2018 в 16:32 в рубрике - Вести Пермь

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