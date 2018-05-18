В центре Перми будет ограничено движение трамваев
С 23.00 18 мая и до пяти утра 21 мая прекращается движение трамваев по улице Петропавловской в Перми. Причина - ремонт теплосетей. Закрываются участки от улицы Борчанинова до улицы Куйбышева, а также по улице Ленина от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького. Трамваи №4 и №7 будут следовать в объезд по улицам Максима Горького, Революции, Сибирской, Белинского, Куйбышева, Революции, Пушкина и далее по маршрутам следования.
Еще одна перемена в трамвайном движении произойдет в связи с проведением всероссийской акции «Ночь музеев»: с 18:00 19 мая до 00:00 20 мая будут организованы дополнительные отправления трамваев №7 и №11.
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