Стартовал основной этап вакцинации от клещевого энцефалита
В Перми стартовал основной этап вакцинации от клещевого энцефалита. Накануне в больницы поступили крупные партии вакцины, 60 тысяч доз для детей и почти столько же для взрослых. Третья партия вакцины поступит уже в августе.
"Прививаться можно круглый год, даже в эпидсезон. Единственное ограничение - две недели потом не контактировать с лесом. Сроки прививания стандартные - апрель-май месяц и октябрь-ноябрь", - рассказал Кирилл Овчинников, главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края.
Подробности о начале основного этапа вакцинации в Пермском крае выясняла Лариса Стрельникова.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вий» - премьера в театре «У Моста»
Где учат спортивному ориентированию?
Пермь. Новости культуры
Пожарные добровольцы: по зову души!
В Перми произошло два ДТП с участием такси
«Пермь - 300 лет Каме»: от мечты - к реальности
Конкурс «в интересном положении»
Пермский Промобот отправится покорять Силиконовую долину
Многодетным Заозерья провели газ
В Перми стартовал новый виток борьбы с «дикой торговлей»
Добавить комментарий: