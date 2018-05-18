В Перми стартовал основной этап вакцинации от клещевого энцефалита. Накануне в больницы поступили крупные партии вакцины, 60 тысяч доз для детей и почти столько же для взрослых. Третья партия вакцины поступит уже в августе.

"Прививаться можно круглый год, даже в эпидсезон. Единственное ограничение - две недели потом не контактировать с лесом. Сроки прививания стандартные - апрель-май месяц и октябрь-ноябрь", - рассказал Кирилл Овчинников, главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края.

Подробности о начале основного этапа вакцинации в Пермском крае выясняла Лариса Стрельникова.