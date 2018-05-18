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← «Вий» - премьера в театре «У Моста»

В центре Перми будет ограничено движение трамваев →

Стартовал основной этап вакцинации от клещевого энцефалита

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В Перми стартовал основной этап вакцинации от клещевого энцефалита. Накануне в больницы поступили крупные партии вакцины, 60 тысяч доз для детей и почти столько же для взрослых. Третья партия вакцины поступит уже в августе.

"Прививаться можно круглый год, даже в эпидсезон. Единственное ограничение - две недели потом не контактировать с лесом. Сроки прививания стандартные - апрель-май месяц и октябрь-ноябрь", - рассказал Кирилл Овчинников, главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края. 

Подробности о начале основного этапа  вакцинации в Пермском крае выясняла Лариса Стрельникова.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 18.05.2018 в 15:46 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вий» - премьера в театре «У Моста»

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