«Вий» - премьера в театре «У Моста»

Премьера в Театре «У Моста». В репертуаре самого мистического театра Прикамья наконец-то появился спектакль «Вий». Это классическая постановка одноименного произведения Н.В Гоголя. Перед зрителем посредством сценографии открывается мир одинокого хутора, в котором происходят невероятные мистические события. Многочисленная нечистая сила предстанет перед зрителем "во всей красе": мертвецы, вурдалаки и, наконец, сам Вий.

Для этой постановки режиссёр спектакля Сергей Федотов на время раздвинул сцену, для того чтобы это пространство превратилось в большую, старую церковь. Многие годы в репертуаре театра был другой похожий спектакль – «Панночка» автора Нины Садур. Теперь же этой постановки на сцене театре «У Моста» больше не будет. Ее заменит «Вий».

Сергей Федотов, художественный руководитель «Пермского театра «У Моста»: "Всё время, пока мы играем «Панночку», периодически зрители спрашивают, а где же «Вий». Юбилейный театральный сезон удивительный. Я говорил, я буду всякие удивительные проекты делать. Я решил наконец показать Вия".