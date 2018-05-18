Где учат спортивному ориентированию?

20 мая Пермский край вместе со всей страной выйдет на старт соревнований по спортивному ориентированию "Российский азимут - 2018". Чтобы стать участником этого события, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а несовершеннолетним - справку-допуск от врача. Начало "Азимута" в Перми, в парке "Балатово" в 12.00 часов. Подготовленные трассы - различного уровня сложности, так что каждый участник выберет дистанцию по силам и сможет не только получить колоссальный заряд бодрости, но и испытает на себе азарт спортивной борьбы.

Профессионально спортивному ориентированию в Пермском крае обучают в Горнозаводске и Перми. Действуют две специализированные школы олимпийского резерва и их филиалы. В Перми наиболее сильные секции расположены в Индустриальном районе: на базе лицея №3 клуб «Сокол», в Мотовилихинском: на Вышке-2 - клуб «Эдельвейс», и в Свердловском районе: клуб «Феникс». Это для детей и подростков. Кроме того, в этом году открыли новую секцию для всех желающих взрослых.

Анвар Нурисламов, президент Федерации спортивного ориентирования Пермского края: "Вводную часть даёт по условным знакам, разбирает дистанции, прохождение дистанций. А практика проходит в лесу: беговые упражнения, прыжковые упражнения; правильно ставят бег по пересечённой местности. И готовят взрослых спортсменов к участию в соревнованиях".