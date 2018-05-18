Пермь. Новости культуры

Темы выпуска:

- Свободный театр современного танца представил премьеру - пластический спектакль «ЙА или Жизнь насекомых» по мотивам романа Виктора Пелевина. Комары, мухи, муравьи, мотыльки и люди. Все в поиске своего Йа.

- Премьера и в Театре «У Моста». В репертуаре самого мистического театра Прикамья наконец-то появился спектакль «Вий», классическая постановка одноименного произведения Н.В Гоголя.

- Готовится к премьере и Пермский академический Театр-Театр. В июне артисты представят народную комедию «Пизанская башня» по пьесе Надежды Птушкиной в постановке Бориса Мильграма.