Пермь. Новости культуры
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- Свободный театр современного танца представил премьеру - пластический спектакль «ЙА или Жизнь насекомых» по мотивам романа Виктора Пелевина. Комары, мухи, муравьи, мотыльки и люди. Все в поиске своего Йа.
- Премьера и в Театре «У Моста». В репертуаре самого мистического театра Прикамья наконец-то появился спектакль «Вий», классическая постановка одноименного произведения Н.В Гоголя.
- Готовится к премьере и Пермский академический Театр-Театр. В июне артисты представят народную комедию «Пизанская башня» по пьесе Надежды Птушкиной в постановке Бориса Мильграма.
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