Пожарные добровольцы: по зову души!

В Перми состоялись соревнования добровольцев пожарных работников крупных промышленных предприятий. У них у всех есть своя вполне обычная профессия, но в случае ЧП именно эти люди способны до приезда пожарных расчетов снизить риск от огня.

На этом этапе происходит развертывание поста наблюдения радиохимических атак. Соревнования проходит по двум направлениям - защита от химического удара и противопожарная охрана. По легенде, на нас напали и применили неизвестное химическое оружие. Специалистам необходимо выяснить, с какой стороны произошёл удар, и каким веществом пытаются отравить.

Участник соревнований: "Сейчас записываю метеоданные. Метеоданные на данном участке поста. Температура воздуха, почвы, направление и скорость ветра".

Операция по выявлению химической атаки завершена успешно. Специалисты вышли из зоны заражения, очищают костюмы, снимают их и докладывают о том, как прошла операция. Для создания атмосферы боевых действий на полигоне зажигают дымовую шашку. Она горит в течение 3 минут, ее дым белого цвета и совершенно безопасен. На одном из этапов противопожарной эстафеты участникам соревнований предстоит сбить напором воды мяч, чтобы быть максимально точными, если произойдет пожар.

Четвертый и самый сложный этап - нужно потушить открытый огонь и резко бежать к финишу. Судьи обращают внимание на каждую мелочь. Больше всего наказывается нецензурная брань. За каждое матершиное слово можно получить минус 10 баллов.

Соревнования соревнованиями, а обед по расписанию. В меню - солдатская каша, гречка с тушенкой. Вкусно и главное - придаёт сил.