В Перми произошло два ДТП с участием такси
Сразу два ДТП с участием автомобилей такси произошли в Перми. Первая авария случилась ранним утром на пересечении улицы Мильчакова с шоссе Космонавтов. Около восьми утра такси протаранило столб. Автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет, сообщает Пермская дирекция дорожного движения.
Второй случай произошел в микрорайоне Вышка-2. Два автомобиля такси, по всей видимости, не поделили дорогу, в результате чего произошло столкновение. Одна из легковушек получила серьезные повреждения передней части машины.
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