«Пермь - 300 лет Каме»: от мечты - к реальности

Рельсовый парк, велопешеходный бульвар, зоны отдыха вдоль Егошихи и Данилихи. А еще - новые выходы к Каме. В Перми в рамках выставки «Стройкомплекс регионов России» представили интерактивный проект «Пермь - 300 лет Каме», приуроченный к юбилею города и отображающий концепцию его развития. По задумке театр, галерея, транспортно-пересадочный узел и другие объекты Перми-300 расположатся в тех местах, где они будут востребованы. Появится скоростной трамвай и несколько полностью измененных зон, освобожденных от промышленной застройки.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя Правительства, министр строительства и архитектуры Пермского края: "Для того чтобы проект был реализован, и существенная его часть, знаковая часть, была реализована к 300-летию города, он должен быть локальным. Есть ощущение, что если делать все и сразу, то не сделаешь ничего".

А чтобы максимально почувствовать пульс нового города, здесь же, на ярмарке, расположилась уже полюбившаяся Пермякам мультимедийная выставка, которая раньше находилась в Фестивальном доме. Каждый посетитель здесь сможет совершить виртуальную прогулку по новой набережной и эспланаде, оценить перспективы развития транспортной сети, побывать в новом зоопарке и терминале аэропорта, взглянуть на обновленный оперный театр. Авторы проекта и выставки ждут от пермяков отзывов.

Яна Голубева, директор архитектурно-градостроительной компании «MLA+»: "При реализации полностью проекта у нас удваивается население центра города. Если мы удвоим население центра города, естественно, он станет более живой, станет больше кафе, ресторанов, магазинов, рабочих мест в том числе".