Конкурс «в интересном положении»

В Перми набирает обороты конкурс будущих мам. Конкурс, в котором требуется оставаться в интересном положении до самого финала.

Татьяна Лядова первой вышла на сцену. Учительница английского языка, мама двоих детей уже полгода как в интересном положении, при этом она спела и станцевала, а ещё после конкурса нужно прибраться дома, приготовить ужин и уложить детей спать.

Татьяна Лядова, участница конкурса: "Всегда активный образ жизни вела, все успевается. Если не лениться, можно всё успеть".

На краевой конкурс будущих мам было подано более 100 заявок. Жюри предстояло выбрать лучших. Стать лучшими помогали мужья, а поддерживали девушек участницы прошлых лет.

Оксана Кожемяко, победительница конкурса будущих мам-2017: "Все в надежных руках, находимся под медицинским наблюдением, организаторы, это профессионалы своего дела, естественно, главное справиться с волнением, потому что всё будет хорошо".

На конкурс могла попасть не каждая будущая мама. Срок беременности на момент финального концерта должен составлять 28-32 недели.

Вот что из себя представляет обменная карта беременной. Одна из участниц любезно предоставила нам ее. По сути, это пропуск на кастинг, без этого на конкурс не попасть, потому что здесь указаны все медицинские показатели. А это самое важное.

Екатерина Данченкова, главный специалист отдела по организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Пермского края: "Для того чтобы они могли принять дальнейшее участие в конкурсе, существует медицинская комиссия. Мы оцениваем их возможность принять участие в дальнейшей части конкурса, в финале. Решение комиссии будет одно из самых важных".

После кастинга предстоит серьезная подготовка в борьбе за призовые места.

Наталья Князева, организатор конкурса: "Примерно 1,5-2 месяца с ними будут заниматься педагоги, психологи, медкомиссия, врачи, они будут находиться под их наблюдением. Поэтому за них можно не волноваться в этом смысле. С ними будут работать педагоги по сценическому движению, по актерскому мастерству, хореографы".

И это всё только впереди у семи участниц, которых на кастинге выбрало жюри. Итоговое мероприятие намечено на 5 июля.